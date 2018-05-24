Генсек ООН приветствовал шаги ЕС и других стран для сохранения СВПД

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал действия Евросоюза и других государств по взаимодействию с Ираном для сохранения соглашения по ядерной программе.
Генсек ООН приветствовал шаги ЕС и других стран для сохранения СВПД
  • Reuters

«Я приветствую все действия, которые предпринимают Европейский союз и другие страны по взаимодействию с Ираном для сохранения СВПД», — цитирует его РИА Новости.

По словам Генсека ООН, подобные соглашения между странами и группами стран являются основополагающими для глобального мира и безопасности.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Европейский союз не ограничиваться лишь политической поддержкой СВПД по иранской ядерной программе.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе. 

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