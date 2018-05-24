Генсек ООН приветствовал шаги ЕС и других стран для сохранения СВПД
- Reuters
«Я приветствую все действия, которые предпринимают Европейский союз и другие страны по взаимодействию с Ираном для сохранения СВПД», — цитирует его РИА Новости.
По словам Генсека ООН, подобные соглашения между странами и группами стран являются основополагающими для глобального мира и безопасности.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Европейский союз не ограничиваться лишь политической поддержкой СВПД по иранской ядерной программе.
8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.