В Госдепе США рассказали об ожиданиях от предстоящей в Париже встречи по химоружию

США ожидают, что по итогам министерского совещания Международного партнёрства против безнаказанности за применение химического оружия, которое состоится 18 мая в Париже, будут приняты меры в отношении виновных в химатаках. Об этом сообщили в Госдепе США.

Сообщается, что на министерском совещании будут подняты вопросы использования государствами и негосударственными игроками химического оружия.

«В рамках наших обязательств остановить тех, кто ответственен за применение химического оружия, представители властей 30 стран соберутся в Париже 18 мая», — говорится в заявлении.

В документе также указывается, что Россия заблокировала существующий механизм расследования применения химического оружия.

Именно в этом, как отмечается, Госдепартамент видит причину, что миссии ОЗХО не удалось точно определить ответственных за предполагаемую химатаку в сирийском Идлибе 4 февраля.

Ранее в Минобороны России заявили, что выводы экспертов миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия о якобы имевшей место химической атаке на территории мухафазы Идлиб 4 февраля вызывают глубокое недоумение.