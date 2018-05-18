В Госдепе США рассказали об ожиданиях от предстоящей в Париже встречи по химоружию
Сообщается, что на министерском совещании будут подняты вопросы использования государствами и негосударственными игроками химического оружия.
«В рамках наших обязательств остановить тех, кто ответственен за применение химического оружия, представители властей 30 стран соберутся в Париже 18 мая», — говорится в заявлении.
В документе также указывается, что Россия заблокировала существующий механизм расследования применения химического оружия.
Именно в этом, как отмечается, Госдепартамент видит причину, что миссии ОЗХО не удалось точно определить ответственных за предполагаемую химатаку в сирийском Идлибе 4 февраля.
Ранее в Минобороны России заявили, что выводы экспертов миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия о якобы имевшей место химической атаке на территории мухафазы Идлиб 4 февраля вызывают глубокое недоумение.