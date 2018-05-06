В МИД Франции осудили заявление Трампа о терактах 2015 года в Париже

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Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявление, в котором осуждаются слова президента США Дональда Трампа о терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Франция выражает своё твёрдое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших», — указывается в заявлении.

Как сообщает AFP, ранее Трамп выразил мнение, что жертв в результате нападения террористов в ноябре 2015 года в Париже могло бы быть меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия и сотрудники ресторана в Париже могли дать отпор боевикам.

«Франция гордится тем, что является безопасной страной, где строго регулируется приобретение и хранение огнестрельного оружия», — отметили в министерстве.

В ночь на 14 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 и пострадали более 350 человек.

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