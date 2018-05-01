Глава WhatsApp Ян Кум покидает должность главы компании
«Около десяти лет назад мы с Брайаном (Эктоном. — RT) основали WhatsApp, и это стало удивительным путешествием с лучшими людьми, но сейчас настало время двигаться дальше», — написал он.
По словам Кума, предприниматель покидает должность в момент, когда «люди используют WhatsApp в большей степени, чем он мог представить».
Ранее стало известно, что, согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», у россиян наибольшей популярностью пользуется мессенджер WhatsApp.