Опрос: WhatsApp пользуется наибольшей популярностью у россиян

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», у россиян наибольшей популярностью пользуется мессенджер WhatsApp.

В тройку популярных мессенджеров также вошли Viber и Skype. Telegram занял четвёртую позицию.

Отмечается, что WhatsApp установлен у 39% россиян, Viber — у 29%, Skype — у 19%, Telegram — у 10%, Facebook Messenger — у 4%, ICQ — у 1%. У 45% респондентов на устройствах нет ни одного подобного приложения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать ситуацию в связи с блокировкой мессенджера Telegram.