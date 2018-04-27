Опрос: WhatsApp пользуется наибольшей популярностью у россиян

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Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», у россиян наибольшей популярностью пользуется мессенджер WhatsApp.
Опрос: WhatsApp пользуется наибольшей популярностью у россиян
  • globallookpress.com
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com

В тройку популярных мессенджеров также вошли Viber и Skype. Telegram занял четвёртую позицию.

Отмечается, что WhatsApp установлен у 39% россиян, Viber — у 29%, Skype — у 19%, Telegram — у 10%, Facebook Messenger — у 4%, ICQ — у 1%. У 45% респондентов на устройствах нет ни одного подобного приложения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать ситуацию в связи с блокировкой мессенджера Telegram.

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