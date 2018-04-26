Песков призвал не драматизировать из-за проблем с блокировкой Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать в связи с ситуацией с блокировкой мессенджера Telegram.

«Очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписание суда. Очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто. Но вместе с тем ведомство планомерно работает. Ну, если произошла в связи с технологическими причинами задержка, наверное, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать в этой связи. Ведомство работает, работает большое количество специалистов. Вот, собственно, всё, что можно в данном случае констатировать», — сказал Песков.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что блокировка Telegram на территории России переросла в противодействие мировым IT-гигантам, которые оказывают содействие мессенджеру.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера.