В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Telegram переросла в противодействие с IT-гигантами

Короткая ссылка
Блокировка Telegram на территории России переросла в противодействие с мировыми IT-гигантами, которые оказывают содействие мессенджеру. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Telegram переросла в противодействие с IT-гигантами
  • Reuters

«В настоящий момент и Amazon, и Google, и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство… Фактически сейчас речь идёт не о том, что Роскомнадзор борется с Telegram, Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия… со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram», — цитирует ТАСС Субботина.

По его словам, Роскомнадзор признаёт, что есть более современные способы блокировок, чем блокировка IP-адресов.

«Прозвучали тезисы, что немного несовременно блокировать по IP-адресам. К сожалению, мобильное приложение по-другому не заблокировать», — добавил он.

Он пояснил, что в основном мобильные мессенджеры работают именно с помощью меняющихся IP-адресов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал предметный диалог с Google по блокировке Telegram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных