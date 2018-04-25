В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Telegram переросла в противодействие с IT-гигантами

Блокировка Telegram на территории России переросла в противодействие с мировыми IT-гигантами, которые оказывают содействие мессенджеру. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«В настоящий момент и Amazon, и Google, и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство… Фактически сейчас речь идёт не о том, что Роскомнадзор борется с Telegram, Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия… со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram», — цитирует ТАСС Субботина.

По его словам, Роскомнадзор признаёт, что есть более современные способы блокировок, чем блокировка IP-адресов.

«Прозвучали тезисы, что немного несовременно блокировать по IP-адресам. К сожалению, мобильное приложение по-другому не заблокировать», — добавил он.

Он пояснил, что в основном мобильные мессенджеры работают именно с помощью меняющихся IP-адресов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал предметный диалог с Google по блокировке Telegram.