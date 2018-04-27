Эксперт прокомментировала отношения Меркель и Трампа

Заместитель руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала отношения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.

«Отношения Меркель и Трампа оставляют желать лучшего. Уже первая встреча, случившаяся в прошлом году, показала, что отношения развиваются сложно», — заявила эксперт.

По её словам, Меркель, в отличие от других европейских лидеров, тогда резко раскритиковала недавно избранного американского президента.

«Трампу не нравится поучительный тон Меркель, кроме того, он ведёт протекционистскую политику, больно бьющую по экономике Германии», — пояснила Тимошенкова.

Она добавила, что если говорить о текущей встрече, то в Берлине от неё многого не ждут.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН рассказал о перспективах встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.