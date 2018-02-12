Мэттис заявил, что КНДР не сможет стать причиной разногласий между Вашингтоном и Сеулом

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что КНДР не сможет «вбить клин» между США и Южной Кореей.

Как сообщает ABC News, Мэттис также подчеркнул, что в настоящее время ещё рано говорить о том, «могут ли быть Олимпийские игры использованы для уменьшения напряжённости и получит ли это какое-либо развитие после их завершения».

Ранее Джеймс Мэттис заверил, что работа по ситуации вокруг Северной Кореи идёт строго в «дипломатическом русле».

В январе политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в ситуации с КНДР.