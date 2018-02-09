В Белом доме назвали дипломатию приоритетным решением вопроса КНДР

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В Белом доме заявили, что «предпочитают дипломатию» для решения вопроса ядерной программы КНДР. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

По его словам, «наша стратегия в вопросе Северной Кореи — это денуклеаризация». 

«Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы», — цитирует Шаха РИА Новости

Он заявил, что десятки стран разорвали связи с КНДР. Шах добавил, что США продолжают оказывать «максимальное давление на режим». 

«Мы держим открытыми все опции, но предпочитаем дипломатию», — заявил представитель Белого дома.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заверил, что работа по ситуации вокруг Северной Кореи идёт строго в «дипломатическом русле».

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