В Белом доме назвали дипломатию приоритетным решением вопроса КНДР

В Белом доме заявили, что «предпочитают дипломатию» для решения вопроса ядерной программы КНДР. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

По его словам, «наша стратегия в вопросе Северной Кореи — это денуклеаризация».

«Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы», — цитирует Шаха РИА Новости.

Он заявил, что десятки стран разорвали связи с КНДР. Шах добавил, что США продолжают оказывать «максимальное давление на режим».

«Мы держим открытыми все опции, но предпочитаем дипломатию», — заявил представитель Белого дома.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заверил, что работа по ситуации вокруг Северной Кореи идёт строго в «дипломатическом русле».