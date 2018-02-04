Губернатор Южной Каролины назвал возможную причину столкновения поездов

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер заявил, что пассажирский поезд Amtrak, который столкнулся с грузовым, мог находиться не на том пути. Об этом сообщает The State.

«По-видимому, Amtrak находился не на том пути», — сказал Макмастер.

По его словам, грузовой состав стоял на загрузочной площадке там, где он должен был быть.

По последним данным, в результате столкновения погибли два человека, ещё 116 были госпитализированы.

4 февраля следовавший из Нью-Йорка в Майами поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым составом в Южной Каролине.