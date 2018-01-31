Премьер Бельгии рассчитывает обсудить с Путиным антироссийские санкции

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным антироссийские санкции ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Должен обсудить это с Владимиром Владимировичем Путиным сегодня. Санкции Евросоюза не являются и не могут являться, на мой взгляд, самоцелью», — сказал Мишель.

По его словам, между Евросоюзом и Россией остаются разногласия по ряду вопросов, в частности по ситуации на Украине.

Ранее Мишель заявил, что Евросоюз принял решение не поддерживать усиление санкций в отношении России.

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Санкции
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