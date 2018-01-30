Премьер Бельгии заявил, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций против России

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Евросоюз принял решение не поддерживать усиление санкций в отношении России.

«Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский союз принял решение не поддерживать усиление санкций», — отметил Мишель по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

При этом он добавил, что между Москвой и Брюсселем сохраняются некоторые разногласия.

Кроме того, премьер Бельгии подчеркнул, что «диалог является единственным путём, чтобы управлять различиями и лучше понимать разные процессы».

«Диалог очень важен для того, чтобы лучше понимать тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы построить стратегические плодотворные отношения между ЕС и Россией».

Ранее депутат парламента Бельгии Филип Девинтер заявил, что пришло время отменить антироссийские санкции.