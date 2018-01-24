В парламенте Бельгии считают, что пришло время отменить антироссийские санкции

Пришло время отменить европейские санкции против России, полагает депутат парламента Бельгии Филип Девинтер.

«Я думаю, что пришло время отменить санкции против России, потому что они не только идут вразрез с международным правом — они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Девинтер, санкции обходятся бельгийским экспортёрам в €1,5 млрд в год.

Депутат считает, что ограничительные меры служат геополитической стратегии, которая направлена на ослабление не только России, но и Европы.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал идею о поэтапной отмене санкций против России.