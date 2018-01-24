В парламенте Бельгии считают, что пришло время отменить антироссийские санкции
«Я думаю, что пришло время отменить санкции против России, потому что они не только идут вразрез с международным правом — они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Девинтер, санкции обходятся бельгийским экспортёрам в €1,5 млрд в год.
Депутат считает, что ограничительные меры служат геополитической стратегии, которая направлена на ослабление не только России, но и Европы.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал идею о поэтапной отмене санкций против России.