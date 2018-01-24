В парламенте Бельгии считают, что пришло время отменить антироссийские санкции

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Пришло время отменить европейские санкции против России, полагает депутат парламента Бельгии Филип Девинтер.

«Я думаю, что пришло время отменить санкции против России, потому что они не только идут вразрез с международным правом — они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Девинтер, санкции обходятся бельгийским экспортёрам в €1,5 млрд в год.

Депутат считает, что ограничительные меры служат геополитической стратегии, которая направлена на ослабление не только России, но и Европы.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал идею о поэтапной отмене санкций против России.

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