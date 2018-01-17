СМИ: Правоцентристская коалиция Италии намерена добиться снятия санкций с России

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Итальянская правоцентристская коалиция намерена добиваться отмены санкций в отношении России в случае своей победы на мартовских парламентских выборах в Италии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей коалиции.

По данным издания, на отмену санкций в отношении России нацелены партии «Лига Севера», «Вперед, Италия!», «Братья Италии» и «Четвёртый полюс».

«Маттео Сальвини, лидер Лиги (кандидат в премьер-министры страны), неоднократно говорил и подтверждает сейчас, что, когда партия попадёт в правительство, он потребует отмены этих сумасшедших санкций против России, которая является главным союзником Европы в борьбе с международным терроризмом», — цитирует газета секретаря по международным делам «Лиги Севера» Джанлука Савоини.

Он отметил, что другие партнёры коалиции — «Вперед, Италия!» и «Братья Италии» — придерживаются аналогичного курса.

Ранее итальянский политик Лука Дзайа, возглавляющий область Венето, заявил, что был бы готов отменить санкции против России немедленно.

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