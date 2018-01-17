В Болгарии выступили за нормализацию отношений между ЕС и Россией
Евросоюз должен начать процесс нормализации отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, которая является нашим самым большим соседом», — цитирует Борисова РИА Новости.
Председательство в Совете ЕС с 1 января на шесть месяцев перешло к Болгарии.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал идею о поэтапной отмене санкций против России.
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