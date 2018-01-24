Эксперт прокомментировал заявление главы ВТБ о «развязывании» Западом экономической войны

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что Запад хочет с помощью санкций создать давление на Россию.

«Я согласна, он всё правильно сказал. В дальнейшем ситуация будет только прогрессировать. Сейчас США настроены на ведение экономических войн не с одной только Россией: у них ухудшились отношения с Китаем, они намерены бороться против Ирана. Под этими торгово-экономическими войнами есть определённая смена парадигмы. Раньше США позиционировали себя как самую глобалистскую в мире страну, которая выступает за развитие таких институтов, как ВТО, МВФ, Всемирный банк, за постепенное устранение торговых барьеров по всему миру. Сейчас США пытаются развернуться больше в сторону протекционизма, в сторону защиты интересов американских производителей», — сказала Мильчакова.

По её словам, на американского лидера Дональда Трампа давит оппозиция в конгрессе, «включая не только Демократическую партию, но и республиканцев, приверженных глобалистским ценностям, которые защищают их очень странными средствами: путём торговых войн».

Кроме того, Мильчакова отметила, что в связи с приближающимися выборами президента России давление со стороны Запада может только усилиться.

«Конечно, будет давление на российский финансовый сектор, на бизнес, на госкомпании. Они прекрасно понимают, что «цветную революцию» здесь организовать не удастся. Хотят создать оппозицию власти — со стороны бизнеса и топ-менеджеров госкомпаний, но я думаю, что ничего не выйдет. Просто потому, что как раз российский бизнес заинтересован в инвестициях, технологиях и нормальном сотрудничестве», — заключила Мильчакова.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин на деловом завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил РИА Новости, что Запад хочет с помощью санкций создать давление на Россию. По его словам, санкции — это «крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику».