Порошенко обсудит в Австрии укрепление политики санкций ЕС

Украинский лидер Пётр Порошенко 8 февраля посетит с рабочим визитом Австрию, где проведёт переговоры с руководством страны. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«8 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко по приглашению федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена осуществит рабочий визит в Австрию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита президент Украины проведёт переговоры с федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

«Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации в Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС», — добавили в пресс-службе.

Подчёркивается, что в рамках программы пребывания Порошенко в Австрии также запланировано посещение Венского оперного бала.

Ранее Порошенко в ходе выступления в Давосе предложил Европе создать новую коалицию против России.