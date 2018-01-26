Порошенко предложил Европе создать новую коалицию против России

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Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию». Видеозапись речи украинского лидера опубликована на его странице в Facebook.

«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе», — сказал Порошенко.

По словам президента Украины, его «простое и понятное» предложение заключается в том, что у Европы должны быть «общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии».

Вместе с Порошенко в сессии о перспективах появления новых коалиций в Европе приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте и лидер Польши Анджей Дуда.

Ранее Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России.

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