В Госдуме объяснили призыв Порошенко создать с ЕС коалицию против России «желанием получить деньги»

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT объяснил, для чего президент Украины Пётр Порошенко призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию».
В Госдуме объяснили призыв Порошенко создать с ЕС коалицию против России «желанием получить деньги»
  • Пётр Порошенко
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

«За всем этим видится очень простое и банальное желание — получить денег. Сегодня у Украины единственный доходный бизнес — русофобия. Раскручивая эту тему, Порошенко всё время стремится доказать ЕС и МВФ, что Украина якобы борется с неким злом. Это и есть их «вклад» в общее дело», — сказал он.

При этом, отметил Чепа, киевский режим не хочет заняться решением реальных проблем.

«Мы видим, что ничего не происходит с минскими договорённостями. Это замкнутый круг. Проблемы на юго-востоке страны Киевом не решаются, но постоянно слышатся обвинения в адрес России и идёт вымогательство денег у Европы. ЕС, как в чёрную дыру, вкладывает туда финансы, из-за санкций терпит убытки. И всё это в угоду украинскому руководству, которое призывает к какому-то очередному абсурду», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию».

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