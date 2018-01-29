Депутат: в парламент Бельгии внесена резолюция об отмене антироссийских санкций ЕС

Лидер партии Фламандский интерес Филип Девинтер заявил, что резолюция об отмене антироссийских санкций ЕС внесена в парламент Бельгии.

«Мы внесли в палату представителей федерального парламента Бельгии резолюцию с требованием к нашему правительству инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС в отношении России», — приводит ТАСС слова депутата.

Он также отметил, что парламент Бельгии заслушает премьер-министра Шарля Мишеля после завершения его визита в Россию о состоянии двусторонних отношений и перспективах отмены санкций.

Ранее сообщалось, что Мишель прибыл в Россию с официальным трёхдневным визитом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.