Премьер Бельгии прибыл в Россию с трёхдневным визитом
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прибыл в Россию с официальным визитом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Мишель пробудет в России три дня.
Также политик проведёт встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и с представителями бельгийской диаспоры в Москве.
Ранее депутат парламента Бельгии заявил, что пришло время отменить антироссийские санкции.
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