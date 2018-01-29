Премьер Бельгии прибыл в Россию с трёхдневным визитом

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прибыл в Россию с официальным визитом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Мишель пробудет в России три дня.

Также политик проведёт встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и с представителями бельгийской диаспоры в Москве.

Ранее депутат парламента Бельгии заявил, что пришло время отменить антироссийские санкции.

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