Торгпред России в США отметил рост товарооборота между странами по итогам 2017 года
«Сегодня товарооборот между Россией и США выходит на траекторию роста порядка 17%. Это говорит об опережении показателя прошлого года примерно на $2,7 млрд. В структуре российского экспорта в США несырьевые товары составляют около 97%», — приводит его слова РИА Новости.
Стадник добавил, что по итогам года рост товарооборота ожидается на уровне 15-17%.
«Будем стремиться, чтобы в следующем году эта цифра была не менее 20%», — добавил торгпред.
Ранее американский посол в России Джон Хантсман сказал, что Москве и Вашингтону необходимо наращивать контакты по Сирии, Украине и Северной Корее, а также по вопросам стратегической стабильности.
Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын заявил ФАН, что Москва и Вашингтон должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.