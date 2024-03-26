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МИД: Россия добьётся заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена продолжать добиваться проведения заседания Совета Безопасности ООН по агрессии НАТО против Югославии, вопреки противодействию делегаций западных стран.
МИД: Россия добьётся заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии
  • РИА Новости

Таким образом она прокомментировала срыв заседания СБ из-за позиции французской делегации и других западных стран, оказавших давление на ряд членов СБ ООН.

«Намерены добиваться проведения в том или ином виде заседания Совета Безопасности ООН по натовской агрессии против Югославии. Это не просто событие в истории, это поворотный момент в становлении текущей ситуации на Балканах», — цитирует её ТАСС.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад заблокировал заседание Совета Безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО из-за страха перед правдой.

26 марта постпред России Василий Небензя заявил, что срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии — дипломатическая агрессия.

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