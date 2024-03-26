МИД: Россия добьётся заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена продолжать добиваться проведения заседания Совета Безопасности ООН по агрессии НАТО против Югославии, вопреки противодействию делегаций западных стран.

Таким образом она прокомментировала срыв заседания СБ из-за позиции французской делегации и других западных стран, оказавших давление на ряд членов СБ ООН.

«Намерены добиваться проведения в том или ином виде заседания Совета Безопасности ООН по натовской агрессии против Югославии. Это не просто событие в истории, это поворотный момент в становлении текущей ситуации на Балканах», — цитирует её ТАСС.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад заблокировал заседание Совета Безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО из-за страха перед правдой.

26 марта постпред России Василий Небензя заявил, что срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии — дипломатическая агрессия.