МИД: Россия добьётся заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии
- РИА Новости
Таким образом она прокомментировала срыв заседания СБ из-за позиции французской делегации и других западных стран, оказавших давление на ряд членов СБ ООН.
«Намерены добиваться проведения в том или ином виде заседания Совета Безопасности ООН по натовской агрессии против Югославии. Это не просто событие в истории, это поворотный момент в становлении текущей ситуации на Балканах», — цитирует её ТАСС.
Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад заблокировал заседание Совета Безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО из-за страха перед правдой.
26 марта постпред России Василий Небензя заявил, что срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии — дипломатическая агрессия.