Небензя: срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии — дипломатическая агрессия

Постпред России Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

Об этом информирует РИА Новости. По словам постпреда, Франция и другие члены НАТО воспользовались процедурными манёврами, чтобы сорвать заседание Совбеза ООН. Ранее бывший глава МИД Союзной Республики Югославия Живадин Йованович заявил, что приходит время, когда Сербия потребует возместить ущерб от бомбардировок НАТО 1999 года. Также российский лидер Владимир Путин заявил, что бомбардировка Югославии странами НАТО является огромной трагедией.