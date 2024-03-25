Экс-глава МИД Югославии: Сербии пора требовать от НАТО возмещение ущерба
Об этом информирует РИА Новости.
«$100 млрд — прямой ущерб, который подсчитало правительство, в состав которого я входил», — отметил Йованович.
По его словам, НАТО тоже знает об ответственности, причём не только за материальный ущерб, но и отравление природы, попадание обеднённого урана в пищевую цепочку.
«Я уверен, что приходит время, когда поставим вопрос о возмещении ущерба», — сказал бывший министр.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бомбардировка Югославии странами НАТО является огромной трагедией.
Также в посольстве России в Вашингтоне отметили, что США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть, что Югославия подверглась бомбардировкам НАТО «по приказу Белого дома».