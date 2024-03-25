Экс-глава МИД Югославии: Сербии пора требовать от НАТО возмещение ущерба

Бывший глава МИД Союзной республики Югославия Живадин Йованович заявил, что приходит время, когда Сербия потребует возместить ущерб от бомбардировок НАТО 1999 года.

Об этом информирует РИА Новости.

«$100 млрд — прямой ущерб, который подсчитало правительство, в состав которого я входил», — отметил Йованович.

По его словам, НАТО тоже знает об ответственности, причём не только за материальный ущерб, но и отравление природы, попадание обеднённого урана в пищевую цепочку.

«Я уверен, что приходит время, когда поставим вопрос о возмещении ущерба», — сказал бывший министр.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бомбардировка Югославии странами НАТО является огромной трагедией.

Также в посольстве России в Вашингтоне отметили, что США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть, что Югославия подверглась бомбардировкам НАТО «по приказу Белого дома».