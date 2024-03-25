RT в Telegram
Подпишись

Экс-глава МИД Югославии: Сербии пора требовать от НАТО возмещение ущерба

Короткая ссылка
Бывший глава МИД Союзной республики Югославия Живадин Йованович заявил, что приходит время, когда Сербия потребует возместить ущерб от бомбардировок НАТО 1999 года.

Об этом информирует РИА Новости.

«$100 млрд — прямой ущерб, который подсчитало правительство, в состав которого я входил», — отметил Йованович. 

По его словам, НАТО тоже знает об ответственности, причём не только за материальный ущерб, но и отравление природы, попадание обеднённого урана в пищевую цепочку.

«Я уверен, что приходит время, когда поставим вопрос о возмещении ущерба», — сказал бывший министр.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бомбардировка Югославии странами НАТО является огромной трагедией.

Также в посольстве России в Вашингтоне отметили, что США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть, что Югославия подверглась бомбардировкам НАТО «по приказу Белого дома».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить