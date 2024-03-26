RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: терминалы Starlink Маска можно незаконно купить на чёрном рынке

Короткая ссылка
Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска можно незаконно купить во многих частях мира, где они официально не продаются или не работают.

Об этом информирует Bloomberg.

По данным агентства, это указывает на то, что злонамеренное использование терминалов Starlink является «систематической глобальной проблемой».

Ранее в The Washington Post заявили, что в США начали расследование из-за сообщений о применении Россией Starlink.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить