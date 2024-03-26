Bloomberg: терминалы Starlink Маска можно незаконно купить на чёрном рынке

Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска можно незаконно купить во многих частях мира, где они официально не продаются или не работают.

Об этом информирует Bloomberg. По данным агентства, это указывает на то, что злонамеренное использование терминалов Starlink является «систематической глобальной проблемой». Ранее в The Washington Post заявили, что в США начали расследование из-за сообщений о применении Россией Starlink. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.