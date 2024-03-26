Bloomberg: терминалы Starlink Маска можно незаконно купить на чёрном рынке
Об этом информирует Bloomberg.
По данным агентства, это указывает на то, что злонамеренное использование терминалов Starlink является «систематической глобальной проблемой».
Ранее в The Washington Post заявили, что в США начали расследование из-за сообщений о применении Россией Starlink.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.