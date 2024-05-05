Президент Швейцарии: Берн не будет поставлять оружие Украине

Швейцария не будет поставлять оружие Украине, швейцарский закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применяется.

Об этом заявила в интервью газете Blick президент страны Виола Амхерд.

«Закон «О чрезвычайном положении» не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости», — ответила она на вопрос, может ли Швейцария поставлять оружие Украине таким способом.

9 апреля стало известно, что железнодорожный состав с военной техникой французской армии проследовал в Боснию и Герцеговину по территории Швейцарии, имеющей нейтральный статус.