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Президент Швейцарии: Берн не будет поставлять оружие Украине

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Швейцария не будет поставлять оружие Украине, швейцарский закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применяется.
Президент Швейцарии: Берн не будет поставлять оружие Украине
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Об этом заявила в интервью газете Blick президент страны Виола Амхерд.

«Закон «О чрезвычайном положении» не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости», — ответила она на вопрос, может ли Швейцария поставлять оружие Украине таким способом.

9 апреля стало известно, что железнодорожный состав с военной техникой французской армии проследовал в Боснию и Герцеговину по территории Швейцарии, имеющей нейтральный статус.

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