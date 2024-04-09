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Состав с военной техникой Франции проследовал в БиГ через Швейцарию

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Железнодорожный состав с военной техникой французской армии проследовал в Боснию и Герцеговину по территории Швейцарии, имеющей нейтральный статус.

Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии, передаёт ТАСС.

Как отметили в правительстве Швейцарии, данная техника предназначена для Сил стратегического резерва, которые с апреля будут усиливать миссию ЕС в Боснии и Герцеговине EUFOR Althea.

Также в Швейцарии добавили, что специального разрешения на такой транзит не требовалось, так как Берн участвует в усилиях по содействию миру в БиГ.

Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО Украине.

Также канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия останется нейтральным государством в военном отношении, несмотря на увеличение оборонного бюджета. 

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