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Канцлер Австрии: Вена сохранит военный нейтралитет

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Австрия останется нейтральным государством в военном отношении, несмотря на увеличение оборонного бюджета. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Канцлер Австрии: Вена сохранит военный нейтралитет
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Мы являемся и останемся абсолютно нейтральными в военном отношении, даже если, как и у всех остальных стран — членов (ЕС. — RT), наш оборонный бюджет увеличивается», — заявил он в интервью французскому журналу Le Grand Continent.

По его словам, к 2027 году Австрия увеличит военные расходы до 1,5% ВВП.

Ранее Нехаммер заявил, что не во всех вопросах согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу урегулирования украинского конфликта.

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