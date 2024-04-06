Канцлер Австрии заявил, что не во всём согласен с позицией Макрона по Украине
«Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции — сторонник принципа сдерживания», — рассказал он в интервью Le Figaro.
Нехаммер подчеркнул, что некоторые агрессивные доводы могут показаться убедительными, однако необходимо придерживаться принципа предосторожности во избежание неконтролируемой эскалации.
Ранее WSJ написала, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией.