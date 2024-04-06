RT в Telegram
Подпишись

Канцлер Австрии заявил, что не во всём согласен с позицией Макрона по Украине

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не во всех вопросах согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу урегулирования украинского конфликта.

«Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции — сторонник принципа сдерживания», — рассказал он в интервью Le Figaro.

Нехаммер подчеркнул, что некоторые агрессивные доводы могут показаться убедительными, однако необходимо придерживаться принципа предосторожности во избежание неконтролируемой эскалации.

Ранее WSJ написала, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить