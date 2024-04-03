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WSJ: Байден и Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией

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Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергли идею главы Франции Эммануэля Макрона о том, что страны должны занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности», которая «оставила бы все военные варианты на столе».
WSJ: Байден и Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным автора статьи, инициатива представляла собой радикальный отход от позиции, которой США придерживались с начала украинского конфликта, и была направлена на избежание действий, способных спровоцировать Россию и привести к эскалации.

Отмечается, что Байден усомнился в изменении тактики из-за страха, что такой шаг может обернуться эскалацией конфликта. Шольц тоже был против инициативы, заявив, что она может разделить партнёров и сделать НАТО стороной конфликта.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине длился вечно.

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