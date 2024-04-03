WSJ: Байден и Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией
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Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
По данным автора статьи, инициатива представляла собой радикальный отход от позиции, которой США придерживались с начала украинского конфликта, и была направлена на избежание действий, способных спровоцировать Россию и привести к эскалации.
Отмечается, что Байден усомнился в изменении тактики из-за страха, что такой шаг может обернуться эскалацией конфликта. Шольц тоже был против инициативы, заявив, что она может разделить партнёров и сделать НАТО стороной конфликта.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине длился вечно.