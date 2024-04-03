WSJ: Байден и Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергли идею главы Франции Эммануэля Макрона о том, что страны должны занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности», которая «оставила бы все военные варианты на столе».

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным автора статьи, инициатива представляла собой радикальный отход от позиции, которой США придерживались с начала украинского конфликта, и была направлена на избежание действий, способных спровоцировать Россию и привести к эскалации.

Отмечается, что Байден усомнился в изменении тактики из-за страха, что такой шаг может обернуться эскалацией конфликта. Шольц тоже был против инициативы, заявив, что она может разделить партнёров и сделать НАТО стороной конфликта.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине длился вечно.