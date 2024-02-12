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Песков заявил, что связь Starlink официально не используется в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.
Песков заявил, что связь Starlink официально не используется в России
  • РИА Новости

«Это же не сертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться... Соответственно, не может никак использоваться официально», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

7 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX не продаёт терминалы Starlink России.

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