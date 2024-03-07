WP: в США начали расследование из-за сообщений о применении Россией Starlink

Демократы палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX из-за возможного незаконного использования терминалов Starlink российской армией в зоне спецоперации. Об этом пишет The Washington Post.

«Демократы палаты представителей начали расследование SpaceX Илона Маска, проверяя, применила ли компания надлежащие меры, чтобы предупредить использование спутниковых интернет-сервисов Starlink Россией в конфликте на Украине», — говорится в материале.

Сообщается, что конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия отправили письмо в компанию, где потребовали прояснить жалобы о якобы незаконном применении терминалов. Также они отметили, что озабочены обвинениями Киева в том, что Россия использовала Starlink, а это нарушает санкции.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что терминалы Starlink имеют ключевое значение для ВСУ на фронте.