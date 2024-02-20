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Вице-премьер Украины: терминалы Starlink имеют ключевое значение для ВСУ на фронте

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Терминалы спутниковой связи Starlink играют ключевую роль в обеспечении действий ВСУ на передовой.

Об этом в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости» заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

«Что касается базовой нашей инфраструктуры по всей линии фронта со Starlink, то, конечно, они остаются ключевыми игроками», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинские военные пожаловались на сильное ухудшение скорости работы Starlink.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.

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