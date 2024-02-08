Украинские военные пожаловались на сильное ухудшение скорости работы Starlink

Украинские военные жалуются на снижение скорости работы спутниковой связи Starlink, которую они используют для ведения боевых действий против российских войск. Причина снижения качества услуг так и не выяснена, пишет «СТРАНА.ua».

«Украинские военные жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленный — буквально 0,3 Мб/с. Говорят, проблемы наблюдаются уже несколько месяцев, а в последнюю неделю — особенно сильно», — сообщает украинский портал в своём Telegram-канале.

Сейчас украинские войска преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками, отмечал глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы, и для удалённого обучения.