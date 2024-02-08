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Украинские военные пожаловались на сильное ухудшение скорости работы Starlink

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Украинские военные жалуются на снижение скорости работы спутниковой связи Starlink, которую они используют для ведения боевых действий против российских войск. Причина снижения качества услуг так и не выяснена, пишет «СТРАНА.ua».
Украинские военные пожаловались на сильное ухудшение скорости работы Starlink
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Украинские военные жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленный — буквально 0,3 Мб/с. Говорят, проблемы наблюдаются уже несколько месяцев, а в последнюю неделю — особенно сильно», — сообщает украинский портал в своём Telegram-канале.

Сейчас украинские войска преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками, отмечал глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы, и для удалённого обучения.

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