Маск заявил, что не ограничивал в 2022 году Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева.

Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.

При этом Маск заявил, что система не была активирована, однако ВСУ просили включить её.

По его словам, он получил экстренный запрос со стороны «правительства» на активацию Starlink на всём пути следования до Севастополя.

Целью активации, как указал предприниматель, являлось «потопление большей части российского флота на якоре».

«Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта», — сказал Маск.

Ранее сообщалось, что Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ.

Также Маск заявил, что Starlink создавался не для войны.