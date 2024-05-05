Путин до инаугурации встретится с уходящим в отставку правительством
- globallookpress.com
Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Отмечается, что кабинет министров сложит свои полномочия 7 мая.
Ранее стало известно, что трансляция инаугурации президента России начнётся 7 мая в 12:00.
Совет ГД 6 мая рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра и вице-премьеров.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Путина пройдёт стандартно, но с небольшими нюансами.