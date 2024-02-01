Премьер Ирландии заявил, что «ради высшего блага» нужно поддержать решения ЕС

Нужно «ради высшего блага» поддерживать некоторые решения Евросоюза даже при несогласии с ними, заявил премьер Ирландии Лео Варадкар.

Он напомнил, что в ЕС действует система единогласия для важных решений.

«Однако это работает на основе того, что все действуют добросовестно и готовы идти на компромисс, а также готовы ради высшего блага иногда принять вещи, которые мы не обязательно поддерживаем», — цитирует его РИА Новости.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее заявил, что венгерские власти не выступают против увеличения поставок оружия на Украину, но Будапешт не намерен в этом участвовать.

Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.

По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.