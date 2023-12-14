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МИД России: действия Еревана помешали договорённостям с Баку и Москвой

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Действия Армении на саммите в Праге в 2022 году помешали реализовать соглашения с Россией и Азербайджаном. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
МИД России: действия Еревана помешали договорённостям с Баку и Москвой
  • РИА Новости

«Армянская сторона на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге изменила на 180 градусов свою позицию по Карабаху», — говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.

По её словам, это решение в корне изменило обстановку в зоне размещения российских миротворцев.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия готова организовать очередной раунд переговоров по выработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичным подписание мира между армянской и азербайджанской сторонами в ближайшем будущем.

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