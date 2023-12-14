Пашинян назвал реалистичным подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем
- globallookpress.com
Соответствующее заявление армянский премьер сделал во время министерской встречи развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая проходит в Ереване.
«Если Азербайджан не откажется от согласованных договорённостей и принципов, то подписание с Азербайджаном мирного договора в ближайшем будущем становится очень реалистичным», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Пашинян назвал прошедший ранее обмен военнопленными с Азербайджаном событием «нулевой точки» и выразил надежду на то, что все следующие новости будут свидетельствовать о росте вероятности подписания мирного договора.
Ранее госкомитет Азербайджана заявил, что азербайджанская и армянская стороны начали обмен задержанными военнослужащими.