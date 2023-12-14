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Пашинян назвал реалистичным подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичным подписание мира между армянской и азербайджанской сторонами в ближайшем будущем.
Пашинян назвал реалистичным подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление армянский премьер сделал во время министерской встречи развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая проходит в Ереване.

«Если Азербайджан не откажется от согласованных договорённостей и принципов, то подписание с Азербайджаном мирного договора в ближайшем будущем становится очень реалистичным», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Пашинян назвал прошедший ранее обмен военнопленными с Азербайджаном событием «нулевой точки» и выразил надежду на то, что все следующие новости будут свидетельствовать о росте вероятности подписания мирного договора.

Ранее госкомитет Азербайджана заявил, что азербайджанская и армянская стороны начали обмен задержанными военнослужащими.

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