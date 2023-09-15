Глава МВД ФРГ поддержала идею продлить предоставление убежища в ЕС украинцам

Глава МВД Германии Нэнси Фезер поддержала план Еврокомиссии (ЕК) продлить действие специального механизма по предоставлению убежища в Евросоюзе гражданам Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра медиагруппе Funke.

«Я определённо поддерживаю предложение о том, чтобы мы, Европейский союз, продлили статус защиты беженцев с Украины», — уточнила Фезер.

Она также отметила, что Германия приняла более 1 млн украинских граждан.

Ранее представитель полиции Саксонии Марсель Претш заявил, что граждане Украины стали рекордсменами по числу задержанных контрабандистов, переправляющих мигрантов в Германию, за первую половину 2023 года.