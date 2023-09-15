Глава МВД ФРГ поддержала идею продлить предоставление убежища в ЕС украинцам
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра медиагруппе Funke.
«Я определённо поддерживаю предложение о том, чтобы мы, Европейский союз, продлили статус защиты беженцев с Украины», — уточнила Фезер.
Она также отметила, что Германия приняла более 1 млн украинских граждан.
Ранее представитель полиции Саксонии Марсель Претш заявил, что граждане Украины стали рекордсменами по числу задержанных контрабандистов, переправляющих мигрантов в Германию, за первую половину 2023 года.