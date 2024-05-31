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Меркурис: ВСУ оказались в западне сразу на двух направлениях

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Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что военные ВСУ оказались в западне сразу на двух направлениях.
Меркурис: ВСУ оказались в западне сразу на двух направлениях
  • AP

По его словам, украинские военные зажаты в Волчанске и Часовом Яре.

«Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах, их окружили, речь идёт о так называемых котлах», — отметил он.

Меркурис указывает, что в обоих населённых пунктах украинские военные отрезаны от снабжения: у них нет возможности получать подкрепления, нет возможности отступить. 

Ранее «Военная хроника» проанализировала то, насколько безопасно военные ВСУ передвигаются в Часовом Яре.

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