СПЧ: власти Латвии готовят к депортации более 800 российских пенсионеров

Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, заявил член СПЧ Кирилл Вышинский.

«Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров», — приводит его слова РИА Новости.

Вышинский уточнил, что эти пенсионеры жили на территории Латвии по виду на жительство.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США продолжают охоту за российскими гражданами в третьих странах, добиваясь их депортации на американскую землю.