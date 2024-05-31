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СПЧ: власти Латвии готовят к депортации более 800 российских пенсионеров

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Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, заявил член СПЧ Кирилл Вышинский.
СПЧ: власти Латвии готовят к депортации более 800 российских пенсионеров
  • © Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

«Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров», — приводит его слова РИА Новости.

Вышинский уточнил, что эти пенсионеры жили на территории Латвии по виду на жительство.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США продолжают охоту за российскими гражданами в третьих странах, добиваясь их депортации на американскую землю.

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