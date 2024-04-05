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Посол Антонов: США продолжают охоту за российскими гражданами в третьих странах

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Власти США продолжают охоту за российскими гражданами в третьих странах, добиваясь их депортации на американскую землю, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американцы продолжают охоту за российскими гражданами, по-прежнему хватают их в третьих странах и добиваются их депортации сюда, в Соединённые Штаты Америки. А отсюда уже выйти просто очень сложно, если вообще возможно», — сказал он журналистам после посещения россиянина Романа Селезнёва, отбывающего заключение в тюрьме города Батнер в Северной Каролине.

С Селезнёвым «была именно такая история», подчеркнул дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

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