Bild: украинцы стали лидерами по контрабанде мигрантов в ФРГ

Представитель полиции Саксонии Марсель Претш заявил, что граждане Украины стали рекордсменами по числу задержанных контрабандистов, переправляющих мигрантов в Германию, за первую половину 2023 года.

Об этом пишет Bild.

По словам Претша, беженцев ежедневно переправляют через саксонскую границу, однако сегодня наблюдается новый феномен.

«Наёмные контрабандисты из мафии, занимающейся переправкой людей, в последнее время всё чаще приезжают с Украины», — сказал представитель полиции.

Отмечается, что тенденция связана с финансовыми проблемами, из-за которых граждане ряда стран пытаются заработать «быстрые деньги».

«Благодаря близости к Германии украинцев теперь можно вербовать быстрее», — добавил Претш.

Ранее на итальянском острове Лампедуза произошли беспорядки из-за прибытия рекордно большого числа мигрантов.

Также мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что огромный поток мигрантов ведёт город к уничтожению.