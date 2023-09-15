Bild: украинцы стали лидерами по контрабанде мигрантов в ФРГ
Об этом пишет Bild.
По словам Претша, беженцев ежедневно переправляют через саксонскую границу, однако сегодня наблюдается новый феномен.
«Наёмные контрабандисты из мафии, занимающейся переправкой людей, в последнее время всё чаще приезжают с Украины», — сказал представитель полиции.
Отмечается, что тенденция связана с финансовыми проблемами, из-за которых граждане ряда стран пытаются заработать «быстрые деньги».
«Благодаря близости к Германии украинцев теперь можно вербовать быстрее», — добавил Претш.
Ранее на итальянском острове Лампедуза произошли беспорядки из-за прибытия рекордно большого числа мигрантов.
Также мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что огромный поток мигрантов ведёт город к уничтожению.