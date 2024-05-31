Глава МИД Литвы не исключил, что ВСУ могут нанести удары по Белоруссии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключил, что ВСУ могут нанести удары по территории Белоруссии.

Об этом пишет РИА Новости.

«Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесён», — ответил он на вопрос, должны ли ВСУ наносить удары по целям на территории Белоруссии.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.