В СЖР назвали неприемлемыми угрозы от Фонда Клуни в адрес журналистов России

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв назвал неприемлемыми угрозы в адрес российских журналистов со стороны Фонда Клуни.

«Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что актёр со своей супругой могут заниматься придумыванием самых разнообразных пакостей, но «их мечты вряд ли станут реальностью».

Ранее главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что узнала о попытках фонда Клуни добиться её ареста неделю назад, а теперь этому появилось подтверждение.