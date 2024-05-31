В СЖР назвали неприемлемыми угрозы от Фонда Клуни в адрес журналистов России
- РИА Новости
«Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что актёр со своей супругой могут заниматься придумыванием самых разнообразных пакостей, но «их мечты вряд ли станут реальностью».
Ранее главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что узнала о попытках фонда Клуни добиться её ареста неделю назад, а теперь этому появилось подтверждение.