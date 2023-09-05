CBC: корпоративная борьба и нехватка запчастей мешают ремонту танков ВСУ Leopard
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Телеканал отмечает, что высокие цены, корпоративное соперничество и нехватка запасных частей помешали этой полноценно задействовать в Польше новый ремонтный центр для танков Leopard, поставленных Украине.
В некоторых случаях это обесценило поставленную Киеву военную помощь, говорится в материале.
Как утверждается, летом предприятие в польском городе Гливице уже начал получать повреждённые танки ВСУ, однако работа велась медленно из-за нехватки запчастей.
Польская компания Bumar Labedy SA, управляющая ремонтным заводом, обвинила немецких производителей шасси и пушек Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall в «отказе от разделения прав интеллектуальной собственности на различные компоненты», что привело к нехватке запчастей и увеличению стоимости ремонта.
22 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
В августе Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.