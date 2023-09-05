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CBC: корпоративная борьба и нехватка запчастей мешают ремонту танков ВСУ Leopard

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Нехватка запчастей и «корпоративная борьба» мешают ремонту танков Leopard, поставленных украинской армии, это грозит подорвать усилия ВСУ на фронте, сообщает CBC News.
CBC: корпоративная борьба и нехватка запчастей мешают ремонту танков ВСУ Leopard
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

Телеканал отмечает, что высокие цены, корпоративное соперничество и нехватка запасных частей помешали этой полноценно задействовать в Польше новый ремонтный центр для танков Leopard, поставленных Украине.

В некоторых случаях это обесценило поставленную Киеву военную помощь, говорится в материале.

Как утверждается, летом предприятие в польском городе Гливице уже начал получать повреждённые танки ВСУ, однако работа велась медленно из-за нехватки запчастей.

Польская компания Bumar Labedy SA, управляющая ремонтным заводом, обвинила немецких производителей шасси и пушек Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall в «отказе от разделения прав интеллектуальной собственности на различные компоненты», что привело к нехватке запчастей и увеличению стоимости ремонта.

22 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.

В августе Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.

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