Нехватка запчастей и «корпоративная борьба» мешают ремонту танков Leopard, поставленных украинской армии, это грозит подорвать усилия ВСУ на фронте, сообщает CBC News.

Телеканал отмечает, что высокие цены, корпоративное соперничество и нехватка запасных частей помешали этой полноценно задействовать в Польше новый ремонтный центр для танков Leopard, поставленных Украине.

В некоторых случаях это обесценило поставленную Киеву военную помощь, говорится в материале.

Как утверждается, летом предприятие в польском городе Гливице уже начал получать повреждённые танки ВСУ, однако работа велась медленно из-за нехватки запчастей.

Польская компания Bumar Labedy SA, управляющая ремонтным заводом, обвинила немецких производителей шасси и пушек Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall в «отказе от разделения прав интеллектуальной собственности на различные компоненты», что привело к нехватке запчастей и увеличению стоимости ремонта.

22 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.

В августе Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.