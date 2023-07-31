МИД Ирана: Тегеран приветствует инициативу Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса
- AP
Об этом заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые посодействуют нахождению политического решения для прекращения кризиса на Украине», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными странами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.