МИД Ирана: Тегеран приветствует инициативу Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса

Тегеран приветствует мирную инициативу Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса.

Об этом заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые посодействуют нахождению политического решения для прекращения кризиса на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными странами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.