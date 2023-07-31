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МИД Ирана: Тегеран приветствует инициативу Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса

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Тегеран приветствует мирную инициативу Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса.
МИД Ирана: Тегеран приветствует инициативу Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса
  • AP

Об этом заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые посодействуют нахождению политического решения для прекращения кризиса на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными странами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.

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